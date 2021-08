Prefeitura de Simão Dias entrega ambulância que atenderá a população do Pov. Triunfo e região

A gestão municipal de Simão Dias continua investindo no acesso à saúde da população, para isso tem criado estratégias, realizado ações e buscado meios de facilitar atendimentos a nossa gente, como exemplo podemos citar o investimento em meio de transporte hospitalar.

Nesta sexta-feira, 27 de agosto, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de uma ambulância que ficará responsável por atender as demandas de saúde do pov. Triunfo e região.

A entrega foi realizada na Clínica de Saúde da Família Raimundo Araújo. Como já é de costume e responsabilidade da gestão, todas as medidas de biossegurança foram seguidas, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19.

A entrega contou com as presenças do prefeito, Cristiano Viana, da primeira-dama, Cláudia Cristiane,do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, além dos secretários, Pequeno Soares (Administração), Marcelo Carregosa (Esporte) e Ednei Souza (Infraestrutura), além dos vereadores, Irailde Souza, Aninha do Triunfo, Abraão da Conceição, Rogério Nunes, Delson do Bonfim e Nelsinho.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias