Prefeitura de Simão Dias paga servidores públicos municipais nesta sexta

Já virou rotina para a administração Nossa Força, Nossa Gente, o pagamento dos servidores públicos municipais em dia e dentro do mês trabalhado.

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, pagou todos os servidores efetivos, contratados e comissionados nesta sexta-feira (27), referente ao mês de agosto/2021.

Isso mostra o compromisso da gestão municipal com sua gente, principalmente no tocante ao servidor público, figura essencial para o desenvolvimento do município.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias