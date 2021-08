Prefeitura e secretaria de Turismo de Socorro realizam o Vila Siri

Neste sábado, 28, acontecerá, na Orlinha São Braz, em Nossa Senhora do Socorro, o evento teste ‘Vila Siri’. Será um dia de lazer para receber os sergipanos e visitantes interessados para conhecer um pouco da cultura e das tradições do povo socorrense.

O evento contará com a exposição de trabalhos de artesanato local, gastronomia, a visitação de pontos turísticos de Tototó ao Rio do Sal e Rio Sergipe, exposição de história da comunidade, apresentações de manifestações populares de Socorro, como apresentações dos grupos de Capoeira 7 Quedas e do Instituto Mangaliza, do maculele, samba de coco, samba de roda e de vários artistas de locais.

Vale lembrar que este será um evento teste, pois é o primeiro a ser realizado após a chegada devastadora pandemia do Covid-19. Por esta razão, todos os cuidados serão seguidos criteriosamente. Um dia antes, serão realizadas testagens do Covid em todos os trabalhadores dos restaurantes e equipes do evento. Também serão disponibilizados testes para visitantes que se dirigirem ao local indicado na véspera do evento. Além disso, o uso de máscara, álcool em gel e aferição da temperatura serão obrigatórios.

O evento contará com o apoio da Fundação Aperipê, Polícia Militar de Sergipe, da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Saúde e Cultura, e do Instituto Mangaliza de Capoeira.

Por assessoria