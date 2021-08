O sociólogo Igor Salmeron, foi agraciado na noite de quinta-feira (26), com o Prêmio Destaque Cultura 2021, dentre outras personalidades que se destacaram no cenário cultural sergipano. Organizado pelo ator e produtor cultural Jorge Lins. Talentoso, Igor Salmeron levou na categoria Biografia da Gente Sergipana, área em que promete seguir contribuindo e muito com toda sociedade.