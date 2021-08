Presidente do Banese e o governador lançam o ProjetarSE

Evento de lançamento ocorreu na noite de quarta-feira (25), no Museu da Gente Sergipana, e contou com a presença de diversas autoridades do Estado

O Grupo Banese e o governo do Estado lançaram, na noite da última quarta-feira (25), o ProjetarSE, iniciativa que tem como objetivo oferecer aos municípios sergipanos assessoria técnica gratuita na área de obras públicas. O evento, que foi realizado na área externa do Museu da Gente Sergipana, contou com um número reduzido de convidados e seguiu todos os protocolos sanitários necessários em virtude da Covid-19.

Estiveram presentes o governador Belivaldo Chagas; o presidente do Banese, Helom Oliveira; o superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda; o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luciano Bispo; a coordenadora do ProjetarSE, Shirley Dantas; 40 prefeitos de Sergipe e diversas autoridades locais. O lançamento da iniciativa faz parte das comemorações dos 60 anos do Banese neste ano.

“É nesse contexto de celebração que apresentamos o ProjetarSE, uma iniciativa pioneira em seu conceito e formatação. O intuito de todo esse esforço e investimento feito pelo Grupo Banese é gerar desenvolvimento para o Estado, objetivo mister de nosso banco. Estamos oferecendo aos gestores municipais um instrumento eficaz de planejamento e realização de projetos estratégicos nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, com responsabilidade social e ambiental”, explicou Helom Oliveira.

O presidente do Banese destacou, ainda, que ao longo desses 60 anos a instituição tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento do Estado em todos os aspectos, e que nos últimos 10 anos tem investido significativamente em projetos culturais e de responsabilidade social através do Instituto Banese e do Museu da Gente Sergipana.

“O Banese pretende manter o legado construído ao longo desses 60 anos e também prospectar um porvir próspero e desenvolvimentista para o nosso Sergipe. Essa é a palavra-chave para o Banco nos próximos anos e vamos levar essa missão além do estado de Sergipe. O dia de hoje marca uma primeira entrega nessa mudança de posicionamento do Banco”, assegurou.

Projetos já iniciados

Embora tenha sido lançado nesta quarta-feira (25), o ProjetarSE iniciou as atividades em fevereiro e, até o momento, 30 prefeituras foram visitadas e alguns projetos já estão em desenvolvimento. “Este lançamento deveria ter acontecido, mas a pandemia não deixou. E, para que não perdêssemos mais tempo, a equipe ProjetarSE, que é de extrema qualidade, foi desenvolvendo projetos-pilotos e a semente começou a germinar. Todo e qualquer município, inclusive até o Estado, se for necessário em algum momento, poderá buscar esse apoio para agilizar seus projetos”, declarou o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas.

O primeiro projeto-piloto foi realizado no município de Japoatã e, de acordo com o prefeito Cláudio Diniz Nascimento, que estava no evento, o ProjetarSE chegou na hora certa. “Japoatã recebeu o projeto-piloto e só temos a agradecer. A equipe fez a visita e elaborou o projeto da praça, que já está em fase final para ser licitado. Estamos felizes e só temos a agradecer por essa ação”, enfatizou o gestor.

De acordo com a coordenadora do ProjetarSE, Shirley Dantas, o estudo realizado a partir dos dados disponíveis no Painel de Transferências Abertas da Plataforma +Brasil, do governo Federal, mostrou que das obras iniciadas em Sergipe, em 2008, com recursos da União, 42,41% ainda estão em execução, 20% foram canceladas, e apenas 20,60% foram concluídas.

“Para assessorar as prefeituras na área de projetos e obras públicas, a gente criou uma equipe multidisciplinar que trabalha junto às equipes técnicas das prefeituras, identificando as demandas, os gargalos, os problemas, para ajudar no que é necessário em termos de elaboração de projetos. Enfim, a gente diagnostica os problemas de cada município e auxilia na resolução”, explicou Shirley Dantas.

Desde fevereiro, já receberam visita e apoio técnico do Projetar.SE, além de Japoatã, os municípios de Muribeca, Santo Amaro das Brotas, Nossa Senhora de Lourdes, Feira Nova, São Cristóvão, Cristinápolis, Nossa Senhora do Socorro, Simão Dias, Divina Pastora, Tomar do Geru, Itaporanga d’Ajuda, Santana do São Francisco e Cristinápolis.

