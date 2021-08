Seduc realiza cerimônia de premiação do Concurso Audiovisual

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizou na manhã desta sexta-feira, 27, no auditório Hermínia Caldas, na sede da Seduc, em Aracaju, a cerimônia de premiação do primeiro concurso Audiovisual e Literário da Rede Pública Estadual de Ensino intitulado “Escola Mais Segura: Um cuida do outro”.

O concurso ocorreu com o objetivo de identificar, valorizar e dar visibilidade à produção audiovisual, literária e artística dos estudantes matriculados na rede pública estadual, bem como para promover reflexões e difundir os protocolos voltados à prevenção e combate à covid-19. A iniciativa contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho de Sergipe (MPT/SE) e do Ministério Público de Sergipe (MPSE).

Para o superintendente executivo da Seduc, José Ricardo de Santana, o desafio da Secretaria nesse momento da pandemia do novo coronavírus é atender a todos os cuidados necessários para receber a comunidade escolar. “Para enfrentar esse desafio, construímos uma Frente Sanitária que cuida dessa categoria nas escolas, e o concurso entra para nos ajudar com os estudantes. São eles que por diversas vezes lembram um e outro quais são os cuidados que se devem ter em espaços compartilhados. Então, é importante também que nesse caminho possamos contar com boas parcerias, como do Ministério Público de Sergipe e do Ministério Público do Trabalho de Sergipe (MPT)”, concluiu.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o concurso faz parte de um conjunto de ações que visam a estimular a produção criativa dos estudantes em todas as etapas de ensino da Educação Estadual. “Esse concurso cumpre o objetivo de fazer os estudantes incorporarem as orientações constantes nos protocolos sanitários, colocando-os em prática como disseminadores das informações nas comunidades em que eles atuam como estudantes e também na realidade que vivem em casa”, disse.

“A Seduc tem sido um grande parceiro na área da Infância e Adolescência em diversos momentos junto ao Ministério Público de Sergipe. Sabemos que a educação é e sempre será o caminho, e nessa caminhada somamos esforços com a Seduc neste concurso”, ressaltou a promotora de Justiça, Maria Lilian Mendes Carvalho. Já o procurador do Ministério Público do Trabalho relatou a experiência que é ser premiado em um concurso escolar. “Este momento me leva para a escola onde estudei em Gararu, na qual ganhei um concurso de redação. Ser reconhecido por um texto ou outra atividade que fazemos nos causa uma alegria imensa, e é isso que estamos vivenciando hoje aqui diante dessa parceria com a Educação”, concluiu.

O concurso foi dividido em duas categorias: Literário e Audiovisual. Participaram dele estudantes do Ensino Fundamental, 8º e 9º anos (EJA e convencional) e Ensino Médio (Integral, EJA, Pré-Universitário e convencional) com os respectivos professores orientadores, matriculados e pertencentes às escolas integrantes da rede pública estadual de Sergipe. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com os seguintes itens: para os estudantes, um smartphone Samsung Galaxy A01 core DT; já os professores receberam um HD Externo Adata 1TB e um KIT Ring Light de mesa, com tripé.

A estudante Alice Mendonça Mota, aluna do Colégio Estadual João XXIII, em Ribeirópolis, foi a primeira colocada na categoria Redação. “Estou me sentindo bastante privilegiada e feliz, e agradeço imensamente à escola que me proporcionou essa oportunidade. Eu não imaginava que ganharia porque estava sem expectativa, e foi uma grande surpresa alcançar essa conquista”, disse. O orientador de Alice, professor Fabrício Ricardo, que também foi premiado, destaca que o mérito foi todo dela. “Eu ajudei, mas Alice é uma estudante ativa, que gosta de estudar e aprender. Então eu contribuí com o incentivo e com algumas orientações em relação ao texto. É uma felicidade para mim como professor participar desse momento”, concluiu.

O jovem Everton Luiz Melo Santos, do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa, em Aracaju, não conteve a alegria. “Primeiramente estou muito feliz em poder participar do concurso e também de ganhar em primeiro lugar, porque é mais uma experiência para acrescentar na minha vida”, disse.

