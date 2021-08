Sergipanos participaram do maior evento de investimentos do mundo  

Nesta semana dos dias 24 a 26, o Brasil sediou a Expert XP 2021, considerado o maior evento de investimentos do mundo, que contou com grandes palestrantes internacionais e nacionais como a ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, Michael Bloomberg, empresário e ex-prefeito de Nova York, entre outros. Os sergipanos também participaram do evento, entre eles o assessor de investimentos Wilden Junior, que em entrevista fez um balanço do festival.

Para Wilden, essa edição trouxe diversos alertas, sobretudo relacionados a sigla ESG (Environmental, social and corporate governance), que foca nas práticas ambientais, sociais e de governança adotadas pelas empresas. “Em um dos painéis mais aguardados, Michael Bloomberg disse que espera que não seja uma moda passageira, e realmente precisamos incorporar esse conceito de verdade no meio empresarial, inclusive em Sergipe. A sigla também já impacta nos investimentos”, afirma.

O sócio da BP Investimentos, também destacou outras palestras. “A programação foi muito vasta, a nível Brasil, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Auxílio Brasil − programa de transferência de renda que o governo tenta tirar do papel para substituir o Bolsa Família − não depende economicamente da aprovação da reforma do Imposto de Renda para ser implementado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sustentou, na terça-feira (24), que o Congresso Nacional buscará alternativas para garantir a responsabilidade fiscal em meio ao impasse envolvendo o pagamento de R$89,1 bilhões em precatórios em 2022. O investidor deve ficar atento a tudo isso, pois cada passo impacta no mercado de investimentos”, disse Wilden.

Ele também falou sobre o mercado de criptomoedas. “Vale destacar a palestra de Marcelo Sampaio, CEO da gestora Hashdex, pois segundo ele diversos países já estão avançando com estudos para regulamentar o mercado cripto, incluindo os Estados Unidos e o próprio Brasil”, explica.

Sobre os sergipanos, Wilden comemorou a participação de seus assessorados. “Tivemos muitos inscritos. Na BP Investimentos, prezamos por educação financeira, e essa foi uma excelente oportunidade para expandir os horizontes, já que para investir e obter sucesso precisamos compreender o contexto em que estamos inseridos, e hoje o mundo está conectado, é preciso ter uma visão global”, finaliza.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves.