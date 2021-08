Trânsito da avenida Santos Dumont será parcialmente bloqueado neste domingo, 29

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que a avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será parcialmente bloqueada no próximo domingo, dia 29, a partir das 3h, devido à realização da Meia Maratona de Aracaju. A previsão é de que o trânsito esteja totalmente liberado até às 9h.

O sentido praias/Centro da avenida, no trecho compreendido entre o antigo Hotel Parque dos Coqueiros e o Farol da Coroa do Meio, estará totalmente bloqueado nesse período. Já o sentido Centro/praias ficará em meia pista e o trânsito será liberado conforme os competidores forem passando.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, recomenda que os condutores estejam atentos às sinalizações temporárias instaladas na região e às orientações dos agentes de trânsito. “A corrida será realizada em um horário em que não há tanto movimento, mas mesmo assim pedimos aos condutores que redobrem a atenção ao passarem pela Orla e fiquem atentos às sinalizações temporárias”, ressalta.

Desvios

Sendo assim, o condutor que está na região da Aruana e deseja ir ao Centro da cidade deverá trafegar pela rodovia Melício Machado. Já o condutor que está na Coroa do Meio e deseja ter acesso à região da Aruana poderá seguir em meia pista do Farol até a rua Clóvis Rollemberg, onde deverá convergir à direita para também acessar a avenida Melício Machado.

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) de Sergipe realizará os desvios e bloqueios necessários no trânsito da avenida Inácio Barbosa, no trecho entre o antigo Hotel Parque dos Coqueiros e o cruzamento com a rua José Carlos de Almeida.

Transporte público

Por causa da corrida e dos desvios no trânsito, os ônibus do transporte público que circulam pela região sofrerão alteração temporária no itinerário até às 9h. São elas: 008 – Porto Sul/bairro Industrial, 051 – Atalaia/Centro, 100 CS2 – Circular Shoppings 02, 600 CP2 – Circular Praias 02.

Os ônibus da 600-2, quando vierem pela avenida Inácio Barbosa, entrarão na rua Dr. Walter Bastos e seguirão pela rodovia dos Náufragos até o Terminal Zona Sul (Atalaia). Já as demais linhas (008, 051 e 100-2), os ônibus, após saírem do Terminal da Zona Sul, percorrerão pela avenida Rotary e entrarão na rua Cel. José F. de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos.

