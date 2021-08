16ª Plenária da CUT/SE doa alimentos à Casa Bom Pastor e à Cozinha Solidária do MTST

Sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) doaram alimentos arrecadados na 16ª Plenária Estatutária da CUT Sergipe, no início do mês. A entrega dos alimentos aconteceu na quinta-feira, 26/8.

A Secretária de Combate ao Racismo da CUT Sergipe, Arlete Silva, e a secretária da CUT Cleonice acompanharam a entrega dos alimentos doados à Cozinha Solidária do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) em São Cristóvão e à Casa Bom Pastor.

A Cozinha Solidária é um projeto que o MTST desenvolve em todo o Brasil. No município sergipano de São Cristóvão, já existe há 1 mês. Em média são distribuídas 100 quentinhas para a população carente do município, entre os dias de segunda a sexta. O militante do MTST Ramon Andrade falou um pouco sobre a parceria com a CUT Sergipe.

“A CUT é uma das principais parceiras do MTST em Sergipe. Desde a construção das plenárias e atos unificados até o apoio no dia-a-dia, com a estrutura básica para nossos atos de luta. O local onde a gente fundou a cozinha solidária foi um espaço cedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Cristóvão, filiado à CUT. Isso foi possível com a mediação do presidente da CUT, Roberto, que sempre nos apoiou. A doação de hoje não foi a primeira ação de solidariedade da CUT com o MTST. A parceria que temos com a CUT dura muito tempo e é fundamental para a luta do MTST em Sergipe”, afirmou Ramon Andrade (MTST/SE).

A Casa Bom Pastor fica localizada no Bairro Cidade Nova, em Aracaju, e atende à população em situação de rua do bairro, do Santos Dumont, D. Luciano, Bairro 18 do Forte e Bairro Coqueiral.

Por: Iracema Corso