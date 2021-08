Aracaju vacina apenas segunda dose neste fim de semana, dias 28 e 29. Veja os locais para aplicação

Aracaju vai disponibilizar novos locais para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 a partir deste sábado (28) até o dia 4 de setembro.

Segundo a SMS, com a alta procura nos dias de repescagem para pessoas acima dos 18 anos, e o não recebimento de novas doses do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Aracaju precisará limitar as aplicações apenas para a segunda dose (D2) neste fim de semana, dias 28 e 29.

“Precisamos controlar essas aplicações para tentar garantir o complemento do cartão vacinal de quem precisa tomar a D2. Estamos conversando com o Estado e o Ministério da Saúde para tentar agilizar ao máximo esse envio”, garantiu a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Até o dia 4 de setembro, os pontos de segunda dose serão separados por imunizante, das 8h às 17h, no drive-thru do Parque da Sementeira, e das 8h às 16h nos demais pontos.

Para quem necessita tomar a Pfizer, os pontos serão o drive-thru do Parque da Sementeira e o Externato São Francisco (Suíssa).

A CoronaVac será aplicada na Universidade Tiradentes – Unit (Farolândia) e no Auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas (Siqueira Campos).

Já a AstraZeneca será disponibilizada no drive-thru do Parque da Sementeira, UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Augusto Franco e UBS Cândida Alves (Santo Antônio).

Com informações da AAN