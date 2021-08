Dois ônibus e caminhonetes saem de Aracaju a Brasília para apoio a Bolsonaro dia 7 de Setembro

O publicitário Lúcio Flávio (Avante), ex-candidato a prefeito e organizador da Marcha da Família pela Liberdade, em Sergipe, disse neste sábado (28) que dois ônibus e mais uma caravana de camionetes, sem contar com as pessoas que irão de avião, “cerca de 100 sergipanos estarão na Comitiva de Sergipe em Brasília, dia 7 de Setembro.

Lúcio considera como sendo “uma grande caravana” e indagado que “apenas 100 pessoas” viajariam? Ele respondeu: “Como assim”? E continuou: “tem outros que irão a São Paulo e muitos que não podem viajar, mas estarão nas ruas de Aracaju”.

Lúcio Flávio Pergunta:, “há objetivo e motivo melhores do que o sentido literal do 7 de Setembro?” E justifica: “Dia de manifestar apoio ao presidente da República, defender a transparência nas eleições e pedir a abertura do processo de impeachment de alguns Ministros do Supremo”.

Disse ainda que estará em Brasília e que “nós, que organizamos a Marcha da Família, estaremos juntos mais uma vez com o Movimento Agro em Brasília e com os caminhoneiros”