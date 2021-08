Em 4 dias de repescagem, Aracaju vacinou 43.998 pessoas

Iniciada na terça-feira (24), a repescagem geral para imunização da população adulta contemplou, até esta sexta-feira, 27, 43.998 aracajuanos com mais de 18 anos de idade que ainda não tinham recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19.

No total, até o momento, a Prefeitura de Aracaju já vacinou 449.866 pessoas contra a covid-19, o que equivale a 67,6% da população da capital. Encerrando a semana de repescagem geral, no balanço do dia, com 10.366 doses aplicadas, foram 8.088 pessoas vacinadas com a primeira dose, e 2.278 completaram seu esquema vacinal com a segunda.

Durante toda a semana, foram pontos de primeira dose: Unit (Farolândia), Uninassau (Av. Rio de Janeiro), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), Estação Cidadania (Bugio), além dos dois drives-thru, montados no Parque da Sementeira e no 28º BC.

Também permaneceram ativos os pontos de vacinação para a segunda dose. A senhora Maria do Carmo Santos mora no conjunto Augusto Franco e foi receber sua dose de reforço no ponto montado no Auditório Antônio Vieira Neto, no bairro Siqueira Campos. Ela diz que a vacina é eficaz contra o vírus e receber as duas doses é ter uma proteção a mais, além dos cuidados que sempre vem tomando.

“Antes mesmo da pandemia eu já tinha um cuidado com a higienização das mãos, dos alimentos, e isso precisa ser um cuidado constante, mesmo depois da pandemia. Mas durante esse período de contaminação, além dessas medidas, nós temos que buscar a vacinação, porque ela é eficaz contra o vírus”, reforçou.

O técnico de informática Heladio Correia recebeu sua segunda dose no ponto do Parque da Sementeira e projeta o início de um novo ciclo. “Dá uma perspectiva de recuperação dessa fase tão difícil que temos vivido. Manter o distanciamento de pessoas queridas, viver o isolamento social foi uma das maiores dificuldades durante esse tempo, e acredito que em breve poderemos nos reaproximar e retomar a rotina de antes”, avaliou.

Suspensão da repescagem

Com o encerramento do cronograma nesta sexta-feira, a repescagem geral para imunização da população aracajuana contra a covid-19 estará suspensa na capital. A Prefeitura de Aracaju irá aguardar a chegada de mais imunizantes para retomar o cronograma.

Segunda dose no final de semana

A partir deste sábado, 28, até o dia 4 de setembro, o calendário de segunda dose segue ativo e com pontos específicos para cada imunizante. Quem tiver no prazo para receber a D2 da Pfizer, deve buscar o serviço no drive do Parque da Sementeira ou o Externato São Francisco (Suíssa).

Já as pessoas vacinadas com a Coronavac podem receber a segunda dose na Unit (Farolândia) ou no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos). E os que estão no prazo para a segunda dose de Astrazeneca têm quatro pontos de vacinação: o drive do Parque da Sementeira, e as UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia) e Cândida Alves (Santo Antônio).

Os pontos fixos seguem abertos das 8h às 16h, e o drive no Parque da Sementeira até às 17h.