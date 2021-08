Fábio Reis e INCRA assinam Termos de Cooperação

Mais um benefício da forte parceria do deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) com o INCRA que permitiu a partir desta sexta-feira (27) iniciar o processo de assinatura de Termos de Cooperação com vários municípios sergipanos. Nesta primeira etapa especificamente foram Itabaiana, Areia Branca, Santo Amaro das Brotas, Carira, Pedra Mole e Frei Paulo.

“A ideia é a gente trabalhar para que o mais rápido possível muitos municípios sergipanos oficializem essa cooperação para beneficiar milhares de pequenos produtores do estado, que poderão mais facilmente e no próprio município que residem regularizar suas terras e terem acesso a créditos e benefícios rurais”, explicou Fábio, que esteve ao lado do superintendente do INCRA, Victor Sande, e acompanhado também do superintendente do IPHAN, Diego Passos.

O parlamentar ainda citou o excelente resultado da parceria com a superintendência do órgão no estado. “A gente tem feito uma boa parceria, com envio de recursos e demais benefícios, porque temos a absoluta certeza da competência e da qualidade do INCRA em Sergipe. Ouvimos do próprio presidente do INCRA em Brasília que Sergipe dá exemplo”, ressaltou.

Já Sande agradeceu a atenção do deputado Fábio Reis em relação ao instituto. “O deputado tem ajudado muito a gente aqui a desenvolver as políticas. A gente vem buscando incessantemente trazer benefícios do Governo Federal para Sergipe”, frisou o superintendente, que recebeu a visita dos prefeitos Petinho de João Grande (MDB), de Riachuelo, e Adailton Souza (PL), de Itabaiana, do ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) e diversos representantes de municípios.

Os Termos de Cooperação funcionam como um meio para que os municípios possam realizar, através do INCRA, a regularização fundiária dos pequenos produtores rurais, ou seja, sem a necessidade de fazer essa regularização diretamente na sede do órgão, em Aracaju, agilizando todo o processo e ampliando o número de propriedades aptas a receberem créditos e financiamento.

Assessoria de Imprensa