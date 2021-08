Laércio encerra agenda no Rio de Janeiro com reuniões na EPE, ANP, Enalta e Petrobras

Dar segurança às empresas que querem investir em Sergipe, de que terão o suprimento do gás e também uma definição de preço, que seja competitivo, para seja possível atrair indústrias consumidoras. Esse foi o tema da reunião entre o deputado federal Laércio Oliveira, o secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe, José Augusto Carvalho, e o superintendente-executivo da pasta, Marcelo Menezes com os diretores da Empresa de Pesquisa Energética do Ministério das Minas e Energia, Heloísa Borges, e o assessor da Diretoria, Alexandre Cobbett nesta sexta-feira, 27. O grupo sergipano também se reuniu com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Enauta e a Petrobras com o propósito de fortalecer a rede de contatos no segmento, com prospecção de oportunidades de negócio e trocas corporativas.

As questões de ordem regulatória foram o foco da reunião junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Foram discutidos, entre outros aspectos, a conexão do terminal de GNL da Celse à malha de transporte e o processo de desinvestimento da Petrobras em Sergipe. A oferta de gás natural à Sergas e demais distribuidoras do Nordeste foi mais uma das pautas do encontro, considerando o atual contexto em que a Petrobras deixa gradativamente de assumir esse suprimento. Participaram da reunião os diretores da ANP Symone Araújo e José Cesário Cecchi.

O grupo também se reuniu com executivos da Enauta, empresa que detém 30% dos blocos exploratórios sob responsabilidade do consórcio ExxonMobil/Enauta/Murphy Oil no litoral de Sergipe. A perfuração do primeiro poço dentro dos limites administrados pelo consórcio está prevista ainda para 2021. Estavam no encontro o CEO da Enauta, Décio Oddone, e o diretor de Produção da operadora, Carlos Mastrangelo.

“Colocamos o Estado à disposição da empresa, para apoiar no que for preciso, e ouvimos deles depoimentos de muita confiança, acreditando no potencial de produção de petróleo e gás no litoral de Sergipe”, relatou Marcelo Menezes. Ainda segundo o superintendente-executivo da Sedetec, a equipe diretiva da Enauta confirmou visita a Sergipe em breve.

Concluindo a agenda de trabalho, a equipe sergipana reuniu-se com gestores da Petrobras. Na ocasião, foram conversadas questões contratuais com a Sergas e a encomenda dos navios FPSO para o projeto Sergipe Águas Profundas 1 e 2, cuja expectativa de início da produção é para 2026. Tratou-se, ainda, da conexão, transporte e escoamento do gás produzido offshore com a rede de transporte da TAG, assim como do andamento do desinvestimento no Pólo Carmópolis. Mais um assunto abordado foram as possibilidades de uso e investimento do Porto de Sergipe, ativo da empresa.

Participaram da reunião pela Petrobras o diretor de Exploração e Produção, Fernando Borges, o diretor-executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, Roberto Ardenghy, o gerente-executivo de Relacionamento Externo, Pedro Brancante, o gerente-executivo de Gás e Energia, Álvaro Tupiassu, e o gerente-executivo de Gestão Integrada de Ativos de Exploração e Produção, João Jeunon Vargas.

Com informações do Governo de Sergipe

Foto assessoria

Por Carla Passos