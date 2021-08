Polícia Civil recupera moto e prende receptador em Estância

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância recuperaram nesta sexta, 27, uma moto roubada e prenderam em flagrante o receptador do veículo. Jonathas Santos Almeida, 20 anos, foi localizado depois de informações repassadas para as equipes policiais.

Com as informações do roubo da motocicleta, uma equipe passou a realizar diligências e encontrou um homem em atitude suspeita com uma motocicleta sem placa. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem deixou a moto e tentou fugir, mas os policiais o alcançaram.

Jonathas confessou ter ciência da origem ilícita e foi preso em flagrante. O autor do roubo ainda não foi localizado, mas já foi identificado. Qualquer informação pode ser repassada para o Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e sigilo absoluto.

Fonte e foto SSP