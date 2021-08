Polícia prende em flagrante homem bêbado que atirou no amigo do filho em Socorro

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) prenderam em flagrante, neste sábado (28) José Roberto Cardoso Sales, em Nossa Senhora do Socorro. Ele tentou matar desafetos e um deles foi atingido com disparos de arma de fogo.

O DHPP foi acionado para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio ocorrida no bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Na oportunidade, José Roberto Cardoso Sales teria chegado em sua residência alcoolizado e, segundo os levantamentos, teria encontrado seu filho com três amigos.

Em seguida, puxou uma arma de fogo e disse que atiraria em um dos amigos de seu filho. Todos fugiram do local, mas José Roberto atirou em direção às vítimas e uma delas sido atingida.

Diante das informações, foram realizadas várias diligências que culminaram na prisão em flagrante do suspeito da tentativa de homicídio. José Roberto foi conduzido ao DHPP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.