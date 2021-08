Prefeitura de Telha realiza a 10ª Conferência de Assistência Social

Na manhã da última sexta-feira, 27, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Prefeitura de Telha e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social na Escola Municipal José Francisco Dias. A cerimônia foi presidida por Luciane Alves e Sócrates Nascimento. Já a palestra, foi ministrada pela assistente social de Canhoba, Lenice Rosa. O evento aconteceu de forma presencial, obedecendo todos os protocolos de segurança. Equipes da SMAS estiveram na portaria do local orientando os presentes sobre o uso da máscara, aferindo a temperatura, além do álcool em gel nas mãos dos munícipes.

Esta edição teve como tema “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. O objetivo principal deste evento é elaborar propostas que serão levadas as Conferências estadual e nacional, ainda este ano.

“A pandemia nos deixou em uma situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura vem realizando um trabalho massivo de assistência às famílias que de alguma forma foram afetadas diretamente pela doença. É preciso planejar os próximos passos que iremos percorrer com o intuito, claro, de expandir o atendimento social, ouvindo as demandas da população, mas tendo clareza das dificuldades que iremos enfrentar”, destacou o vice-prefeito, Neudo Sérgio.

A secretária Municipal de Assistência Social, Priscilla Dias, frisou o quão importante é a união de ideias nas conferências. “Debates são gerados durante essa conferência, unindo ideias de todos os eixos, com o objetivo de aperfeiçoar os direitos do povo, já existentes, e as ações de enfrentamento às desigualdades sociais”, disse.

Participaram do evento o Pr. Antônio Souza; o presidente do CMAS, Dr. Eribaldo Freire; a vereadora Cláudia Dias; o vereador Chicão; o secretário da SEMEC, Paulo Sérgio; o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, César Dias; o pastor Gledson Martes; servidores municipais e sociedade civil, além do grupo de dança gospel da Igreja Unida e da Banda Marcial Yago Vieira de Souza.

Texto e foto: Ascom PMT