Professor lança livro digital que reúne poemas e ilustrações

Professor Manoel Dantas Macedo Filho lançou “Poesia Esquisita”, que mistura o classicismo da poesia com a modernidade gráfica

Em comemoração aos seus 50 anos, o professor da Universidade Tiradentes, Manoel Dantas Macedo Filho, lançou um livro digital que reúne poemas, versos, fotos e ilustrações nas suas mais de 100 páginas. Intitulado “Poesia Esquisita”, o professor declara seu amor pela vida e pelas palavras, em congruência com o tom crítico e humorístico de sua personalidade.

Publicado sob o nome artístico de Manoel Dama, “Poesia Esquisita” é uma expressão diferente sobre sentimentos cotidianos colecionados por Manoel, que também mostrou sua paixão pelas artes visuais no livro. “O título parece estranho, mas é uma brincadeira com a minha própria visão, meu entendimento com os versos, rimas e sistemáticas que a poesia clássica revela, mas que em meus trabalhos acabo não seguindo pois, como designer e ilustrador, sou muito visual e acabo trazendo muitos princípios das composições gráficas que as letras e tipografias podem favorecer na hora de expor a poesia na página”

Mestre em Educação, Manoel já lecionou nos cursos da Universidade Tiradentes de Jogos Digitais, Design Gráfico, Arquitetura, Computação e Jornalismo. Nascido na Bahia e radicado em Aracaju (SE), o professor afirmou que sempre atrelou o sonho de trabalhar com educação o dom da escrita poética. Mesmo fugindo do convencional, Manoel reitera que a intenção é sempre veicular mensagens relevantes ao mundo, às pessoas e a ele mesmo. “Os livros são fonte de conhecimento e sempre podem trazer mais experiência e reflexões para a sociedade, mas o meu “Poesia Esquisita” também surge com a pretensão de estimular nossas mentes para um pensamento mais lúdico, descontraído e também crítico, se possível”.

O livro “Poesia Esquisita” pode ser adquirido na loja virtual da Amazon pelo link: https://www.amazon.com.br/dp/B09C2Y4BMW.

