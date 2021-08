Vitória da Engenharia: Crea-SE agradece mobilização e apoio de parlamentares

O governo federal sancionou, com vetos, a Medida Provisória 1.040/2021, com isso, estão preservados o salário mínimo profissional para engenheiros e agrônomos e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para instalações elétricas de até 140 kVA. O resultado é fruto de um amplo trabalho realizado pelo Sistema Confea/Crea no Congresso Nacional, o qual teve a participação intensa do Crea-SE que mobilizou a bancada sergipana e conseguiu o apoio dos parlamentares em defesa da Engenharia.

“Saímos vitoriosos. É um momento para comemorar e, principalmente para agradecer aos parlamentares sergipanos pelo apoio. Fizemos um trabalho de base que foi fundamental para conscientizar os senadores e deputados a respeito de dois dispositivos do texto que poderiam causar grandes danos, caso fossem aprovados. Batemos a porta dos gabinetes e em todas as visitas, os parlamentares foram receptivos e abraçaram a causa da engenharia”, enfatiza o presidente do Crea-SE, Jorge Roberto Silveira.

Na avaliação do presidente do Confea, engenheiro civil Joel Krüger, esse resultado favorável à sociedade e aos profissionais somente foi possível porque o Sistema Confea/Crea atuou firmemente desde o final de março, quando a MP foi enviada ao Congresso Nacional.

“Presidentes de Creas, conselheiros federais, coordenadores de câmaras especializadas, diretoria da Mútua, lideranças das entidades de classe, a Assessoria Parlamentar do Confea e os profissionais atuaram junto a parlamentares na conscientização a respeito dos dois dispositivos do texto que poderiam causar grandes danos, caso fossem aprovados”, lembra o engenheiro civil Joel Krüger, ao salientar que a parceria com outros conselhos profissionais e entidades de classe foi fundamental na mobilização.

Foto assessoria

Por Iris Valéria