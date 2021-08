Condutor de moto perde o controle de seu veiculo, choca com um muro e morre no bairro Lamarão

O condutor de uma motocicleta morreu por volta das 05:50h deste domingo (29) após perder o controle de seu veículo.

As informações passadas pelos policiais da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) são de que o acidente aconteceu quando o condutor de uma moto Pop perdeu o controle do veículo e colidiu com um muro na Avenida Paulo Figueiredo, no Bairro Lamarão, em Aracaju.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

O condutor não tinha documentos que o identificasse, sendo recolhido o seu corpo para o IML.

Até o momento,13 mortes registradas pela CPTran em 2021

Com informações e foto da CPTran