Fim de semana teve aplicação da segunda dose em mais 2.651 pessoas

Enquanto aguarda a chegada de mais imunizantes contra covid-19, a Prefeitura de Aracaju dá continuidade à aplicação da segunda dose (D2), ao longo deste final de semana. Sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a campanha de imunização contra a doença causada pelo Sars-CoV-2 avança e já contemplou 67,65% da população geral da capital sergipana, percentual importante no enfrentamento à pandemia.

Neste sábado, 28, a Prefeitura contabilizou 2.651 pessoas que completaram o esquema vacinal com a segunda dose. No momento, Aracaju já vacinou, no total, 449.866 pessoas, sendo que, 178.944 delas já concluíram o ciclo de imunização com as duas doses ou com o imunizante de dose única.

Para otimizar a logística da D2, até o próximo dia 4, os pontos de vacinação serão separados por imunizante, das 8h às 17h, no drive-thru do Parque da Sementeira, e das 8h às 16h nos demais pontos.

Quem tiver no prazo para receber a D2 da Pfizer deve buscar o serviço no drive do Parque da Sementeira ou no Externato São Francisco (Suíssa). Já as pessoas vacinadas com a CoronaVac podem receber a segunda dose na Unit (Farolândia) ou no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos). E os que estão no prazo para a segunda dose de AstraZeneca há quatro pontos de vacinação: o drive do Parque da Sementeira, e as UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia) e Cândida Alves (Santo Antônio).

Os pontos fixos seguem abertos das 8h às 16h, e o drive no Parque da Sementeira até às 17h.

Foto: Marcelle Cristinne