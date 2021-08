Luciano prestigia evento pelo Dia do Corretor de Imóveis

Na última sexta-feira, 27, o deputado estadual Luciano Pimentel esteve no Conselho Regional de Corretor de Imóveis (CRECI-SE) para prestigiar o encerramento das ações realizadas pela instituição em comemoração ao Dia do Corretor e aos 59 anos de regulamentação da profissão.

Para homenagear a classe, durante toda a semana passada a entidade promoveu uma série de atividades que culminaram com a inauguração da galeria de honra dos presidentes do CRECI-SE e a palestra “Perspectivas para o Mercado Imobiliário”, ministrada pelo presidente do Sistema COFECI-CRECI, João Teodoro.

Segundo Luciano Pimentel, os corretores de imóveis merecem todo reconhecimento, pois atuam em prol do desenvolvimento econômico do país e são os únicos profissionais habilitados para garantir segurança em cada etapa do processo de compra, venda ou aluguel de um imóvel.

“Enquanto representante da categoria no parlamento sergipano, busco destacar que o profissionalismo, o conhecimento do mercado e a preocupação com as necessidades do cliente são características que somente um corretor de imóveis legalizado possui. E é esse conjunto de qualidades que faz com que a classe seja indispensável em nossa sociedade”, destacou o parlamentar.

De acordo com o presidente do Sistema COFECI-CRECI, João Teodoro, ao longo desses 59 anos de regulamentação da profissão, a organização da classe e a constante evolução profissional e institucional, garantiu ao corretor de imóveis um lugar de destaque na sociedade.

“Os negócios imobiliários se tornaram complexos e isso exige a atuação de um profissional com a qualificação que o mercado necessita. Em função disso, hoje não se pode imaginar a sociedade brasileira sem a figura legalizada do corretor de imóveis. Por isso, comemoramos essa data com tanta ênfase”, disse o presidente do COFECI-CRECI, reafirmando seu amor pela profissão.

“Eu tenho várias formações, mas o meu coração está na profissão de corretor de imóveis. Foi a este ofício que me dediquei e através dele construí minha história. Sinto orgulho de dizer que sou corretor de imóveis”, enalteceu João Teodoro.

Com mais de 30 anos dedicados à luta pela valorização da classe, o presidente do CRECI-SE, Sérgio Sobral, ressaltou que por trás de cada rosto dos presidentes da galeria de honra existem milhares de outros rostos que ajudaram a entidade a realizar avanços importantes para categoria e escrever uma trajetória marcante em defesa dos corretores de imóveis sergipanos.

“O trabalho e a entrega de todos que integram essa entidade fez com que chegássemos até aqui como uma instituição forte e reconhecida no Brasil. Nós temos 25 Conselhos e o nosso presidente João Teodoro reservou um espaço em sua agenda para estar aqui, no menor estado da Federação, e celebrar o Dia do Corretor de Imóveis ao nosso lado”, enfatizou Sérgio Sobral, continuando.

“A maior virtude do ser humano é a gratidão. É por isso que faço questão de manifestar a gratidão que temos por João Teodoro. Sem o apoio dele, hoje não teríamos uma sede deste nível. Diante de todo seu trabalho à frente do nosso Conselho, o mínimo que poderíamos fazer era batizar essa galeria com seu nome”, concluiu o presidente do CRECI-SE.

Assessoria Parlamentar