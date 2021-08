Chapa que surge entre setores da base: Edvaldo ao Governo, Mitidieri a vice e André ao Senado

Por Diógenes Brayner

Lideranças que integram a cúpula de partidos que formam a base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD) demonstram otimismo em relação à sucessão estadual. Acham que farão o sucessor em 2022, mas começam a discutir a necessidade de uma formação de chapa que não traga riscos e preocupações. Dois nomes se mostram como possíveis indicados: o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), com André Moura ao Senado.

Um dos mais importantes articuladores da base aliada disse sábado (28), em conversa por telefone, que o clima entre todos os candidatos ao Governo da aliança liderada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) é aparentemente tranquilo, “mas há sinais de que podem ser expostas contrariedades, caso a escolha não satisfação às legendas que estão com absolutamente tudo na reta”.

Não nega que os nomes de Edvaldo Chagas e Fábio Mitidieri estejam mesmo com grandes chances de adquirir a maioria dos aliados da base, mas teme “que possa acontecer algum tipo de decepção, capaz de um cruzar os braços em relação a outro”, embora reconheça a capacidade de aglutinação do governador Belivaldo Chagas, que realmente tem o comando do grupo.

Hoje é pau a pau – Segundo a mesma fonte, o deputado federal Fábio Mitidieri expunha uma vantagem de até 80% da preferência em cidades de todas as regiões do interior: “o cenário mudou e hoje está pau a pau”. Acrescentou que esse calculo ferve nos bastidores, entre alguns políticos influentes na base aliada. Esse percentual não se pode expor como absolutamente certo, mas o prefeito Edvaldo Nogueira começa a ser citado em regiões do Estado com frequência e força.

O mesmo membro da base aliada acha que se deve avaliar bem quem tem mais condições de tornar a chapa imbatível. Para ele, tanto o deputado Fábio Mitidieri, quanto Edvaldo Nogueira, estão prontos para uma disputa sem receio de vencer o pleito. “mas não há uma garantia absoluta que os nomes da oposição, principalmente o senador Rogério Carvalho (PT), possam surpreender e superar a chapa escolhida pelo Governo”.

Confidenciou que nos bastidores da base já tem articulações que se movimentam para levar a uma conversa – inclusive ao governador Belivaldo Chagas – de que a melhor chapa seria com Edvaldo Nogueira a governador, Fábio Mitidieri a vice-governador e o ex-deputado federal André Moura para o Senado: “é uma chapa muito forte e difícil de ser superada pela oposição”.

Questão do mandato – A mesma fonte diz que essa formação poderia ser com Mitidieri ao Governo, em razão de sua posição política em todo o Estado, mas o problema é que Edvaldo Nogueira não pode ser o vice, em razão do mandato de prefeito que exerce. “Fábio Mitidieri como vice reelegeria a irmã à Assembleia Legislativa, o seu aliado Jorginho Araújo, também a deputado estadual, além do vereador Nitinho Vitale à Câmara Federal. Teria ainda participação ativa na administração estadual e fortes perspectivas para disputar até a Prefeitura de Aracaju dentro de mais dois anos.

A sugestão pode não ser aceita pelo próprio Mitidieri, que tem condições de ganhar o Governo com a base unida. Ele construiu uma estrutura de apoio com lideranças do interior que favorece à sua vitória e é um nome que não se pode desconhecer em qualquer hipótese e mantém intactos seus contatos.

Edvaldo Nogueira, entretanto, jamais falou em candidatura ao Governo. Até pelo contrário: quando candidatou-se à reeleição a prefeito garantiu que não tentar a sucessão, disse que o seu objetivo era terminar sua administração em Aracaju, e até recusou um nome indicado por Mitidieri (Jorginho Araújo), para ser o candidato a vice-prefeito em sua chapa, insistindo que concluiria o mandato e o apoiaria a governador.

Não deixa dúvida – Sexta-feira à noite, na inauguração do Terminal de Atalaia, Edvaldo Nogueira fez elogios a Fábio Mitidieri e a André Moura (que conseguiu os recursos para o Terminal quando deputado federal). Entretanto, para os mais atentos, o seu discurso não deixou dúvidas de que já está absolutamente decidido a ser candidato a governador em 2022.

O articulador político, entretanto, acha que para o lançamento de uma chapa com Edvaldo a governador, Mitidieri a vice, e André ao Senado – “considerada imbatível” – tem que se exceder em conversas, assumir compromissos e manter o bloco unido: “o que não dá é prometer projetos no momento da sua formação e esquecer os compromisso imediatamente após bater o martelo, como fez Edvaldo Nogueira quando se preparou para a reeleição a prefeito e anunciou que não disputaria a sucessão em 2022, insistindo que Fábio Mitidieri seria seu candidato.