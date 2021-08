Prefeito de Ribeirópolis cumpre agenda em Brasília

O Prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), esteve em Brasília nesta semana para cumprir uma movimentada agenda de compromissos nos mais diversos setores governamentais e com importantes lideranças políticas em busca de apoio, verbas e na intermediação de projetos que visam o desenvolvimento da cidade e de iniciativas que envolvem conjuntamente o interesse do agreste.

Acompanhado do deputado estadual, Talysson de Valmir (PL), aconteceram as visitas nos gabinetes dos deputados federais Fábio Mitidieri (PSD), Bosco Costa (PL), Valdevan Noventa (PL), Fábio Henrique (PDT) e também o ex-deputado André Moura (PSC) com o intuito de buscar de recursos para a cidade.

Entre as demandas de solicitação feitas por Rogério Sobral, estavam as pautas da saúde e turismo ao qual será implantado em Ribeirópolis e região do agreste.

“Durante as visitas levei reivindicações de nossa cidade para todos os deputados em diversas áreas que trarão ainda mais benefícios e qualidade de vida. Agradeço ao carinho, comprometimento e recepção dos Deputados com o nosso povo”, destacou o prefeito.

Para finalizar, Rogério ainda pontua que para fazer as coisas acontecerem melhor, é preciso força e disposição para correr atrás. “Graças a Deus quando se procura, tem disposição e força de vontade para realizar, as coisas acontecem. Essa é daquelas semanas produtivas que estarei a levar muitas novidades para fazer de Ribeirópolis uma cidade melhor para se viver”, concluiu o gestor.

Por assessoria Governo Municipal de Ribeirópolis