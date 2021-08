Vigilância sanitária da SES fiscaliza vaquejada no município de Lagarto

A Força-Tarefa da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), esteve no município de Lagarto na noite da última sexta-feira (27), para fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias no Parque de Vaquejada Zezé Rocha.

A Vaquejada, evento que está incluído no Calendário Cultural e Turístico do Estado de Sergipe, através da Lei 8.278/17, começou no dia 25 e segue até domingo, 29 de agosto. É considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e costuma reunir um número significativo de pessoas, porém, apesar dessa característica, não aconteceram grandes intercorrências.

“Encontramos o parque com a presença de algumas pessoas, o que não é permitido ainda, devido ao decreto estadual, então, fizemos a dispersão. A realização da vaquejada está liberada, porém, sem a presença do público. Além disso, a maior parte dos presentes não estava com máscaras ou utilizavam de maneira incorreta e sem o distanciamento recomendado. Mas as pessoas atenderam às ordens, foi uma noite bem pacífica, tranquila”, relata a fiscal sanitária estadual, Ana Paula Aciole Maciel.

A Força Tarefa contou com a presença da Polícia Militar, Defesa Civil e Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP). A Secretaria de Estado de Sergipe reitera que é imprescindível a manutenção das atitudes de prevenção, mesmo com a flexibilização das medidas restritivas e com o avanço sistemático da campanha de vacinação promovida pelo estado. E que denúncias relativas ao descumprimento das medidas sanitárias, podem ser realizadas no CIOSP pelo telefone (79) 3253-7563.

Informações e foto SES