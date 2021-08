Alessandro lança pré-candidatura à Presidência da República

O site O Antagonista divulgou neste domingo (29) a informação de que o senador Alessandro Vieira apresentou sua pré-candidatura à Presidência da República.

Alessandro afirmou que seu nome pode ser uma alternativa para a terceira via, diante da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Em nota, o senador disse que “depois de pensar muito, decidi colocar meu nome à disposição do Cidadania como pré-candiato à Presidência. Pelo que tenho visto, nas movimentações de partidos, parlamentares e movimentos de renovação, estamos ficando pra trás no processo de construção da Terceira Via. Não vamos nos omitir e fortalecer a polarização”.

Com informações de O Antagonista