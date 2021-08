Aracaju renova convênio para repasse de R$ 200 mil aos clubes Sergipe e Confiança

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta segunda-feira, 30, a renovação do convênio que garante repasse de recursos da Prefeitura de Aracaju aos dois principais clubes da capital: Sergipe e Confiança. Em reunião com os dirigentes dos times, Yago Cruz e Ernan Sena, e com o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF-SE), Milton Dantas, o gestor informou que a administração municipal manterá o valor de R$ 200 mil, dividido igualmente entre os clubes, mas que este ano, o repasse será feito em parcela única “por entender o momento difícil enfrentado pelo futebol, em virtude da pandemia”.

“Convidei os dirigentes para esta reunião para confirmar a renovação do convênio pela Prefeitura. Este é um compromisso que tenho mantido desde os meus outros mandatos e que buscamos manter este ano, de todas as formas, com muitos esforços, por entendermos a importância deste repasse para os clubes, especialmente neste momento difícil, em virtude da pandemia. Gostaria muito que tivéssemos anunciado antes, mas por causa da segunda onda, não pudemos, porque nos voltamos completamente para o enfrentamento do novo coronavírus, para o avanço da vacinação e para cuidar da cidade. Mas a todo momento estudamos formas de manter este repasse e, hoje, tenho a alegria de estar anunciando”, destacou Edvaldo.

Presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas elogiou a postura do prefeito. Ele também parabenizou o trabalho da gestão municipal no combate à pandemia e no avanço da vacinação contra a covid-19. “Em todos os anos o prefeito tem dado sua parcela de colaboração através do convênio firmado via federação e, neste ano, ele demonstra mais uma vez esse compromisso. Todos nós entendemos o momento difícil devido à pandemia e os esforços que os gestores tiveram que dedicar à Saúde. Inclusive, pude constatar pessoalmente a qualidade do atendimento em uma UBS e da organização da vacinação. Hoje vivemos um momento de estabilidade e, com a iniciativa da Prefeitura, os clubes poderão contar com esses recursos que chegam em um momento em que as equipes representam o estado nas competições nacionais e estão precisando desse aporte”, frisou.

O presidente do Confiança, Hyago Cruz, reiterou que “a manutenção do repasse é de grande importância para o clube”. O recurso chega em boa hora. Independente da divisão em que o Confiança esteja, fui dirigente nas três divisões, D, C e B, e o prefeito Edvaldo sempre se colocou à disposição para ajudar os clubes de futebol da capital. Neste momento, estamos na reta final da série B, lutando para permanecer nela, então agradeço ao prefeito e a todos os vereadores que se colocaram à disposição. Este apoio é fundamental e nos ajudará muito”, enfatizou.

Do mesmo modo, o presidente do Clube Sportivo Sergipe, Ernan Sena, reiterou que “a renovação do convênio será fundamental neste momento”. “É com muita alegria que o Sergipe recebe essa notícia. Mais uma vez, o prefeito Edvaldo assumindo esse compromisso e concretizando essa parceria da Prefeitura entre os clubes, via federação. Para nós, vem em um momento muito importante, uma reta final de campeonato, final de ano, onde a gente começa realmente a soltar recursos. Com certeza vai ser de suma importância para tentarmos esse acesso à série C de 2022”, salientou.

Acompanharam a reunião o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Josenito Vitale, os vereadores Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Anderson de Tuca, Vinicius Porto, Fabiano Oliveira e Paquito de Todos, além do ex- presidente do Sergipe, Reinaldo Moura e do presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas.

Fotos Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga