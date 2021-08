Centro Aperfeiçoamento de Esportes com matrículas abertas

Atividades são desenvolvidas na Escola de Esportes Professor Kardec, no bairro Santa Maria; na Escola Gerivaldo Garcia, no Santos Dumont e no Parque Aquático Oseas Dias de Miranda, na avenida Augusto Franco

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Superintendência Especial de Esportes (Supee), informa que continuam abertas as matrículas para os alunos da rede pública de ensino que desejam praticar uma das 15 modalidades disponíveis no Centro de Aperfeiçoamento de Esportes, entre elas: Futsal, Voleibol, Judô, Jiu-jítsu, Karatê, Wrestling, Ginástica Rítmica, Ginástica Olímpica, Atletismo, Paratletismo, Natação, Paranatação, Polo Aquático, Tênis de Mesa e Badminton.

As atividades são desenvolvidas na Escola de Esportes Professor Kardec, no bairro Santa Maria; na Escola Gerivaldo Garcia, no Santos Dumont; no Parque Aquático Oseas Dias de Miranda, na avenida Augusto Franco e na Estação Cidadania, no Bugio, nos dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

“Estamos felizes por estarmos oportunizando essas modalidades para a juventude escolar. Estamos ainda com turmas abertas e esperamos completá-las em pouco tempo. Lembramos que as vagas são limitadas. Um fato importante é que as escolas no entorno dos núcleos de esportes são nossas parceiras nas matrículas, e elas estão divulgando as vagas e realizando um dos objetivos do projeto, que é unir esporte e educação. Vamos ser parceiros das escolas, diminuindo os índices de violência e evasão e proporcionando a inclusão social por meio do esporte”, informou Wendel Ribeiro, coordenador de Esporte Educacional da Superintendência Especial de Esportes (Supee).

As aulas serão ministradas sempre no contraturno de estudo dos alunos. Por exemplo, quem estuda pela manhã está liberado para frequentar os núcleos no turno da tarde, e quem estuda à tarde participa pela manhã. Este ano estão sendo ofertadas nos núcleos de esportes 15 modalidades, ministradas por professores especializados em cada uma das modalidades esportivas ofertadas.

As vagas são destinadas aos alunos com idades entre 6 e 18 anos, que estejam frequentando escolas públicas. No ato da inscrição é exigida a apresentação do documento de identidade (RG), CPF, comprovante de residência e comprovante de que o aluno está matriculado em uma unidade de ensino regulamentar, além de uma fotografia 3×4. É necessária a presença dos pais ou responsáveis pelo aluno.

Protocolos de segurança

A frequência nas Escolas de Esporte e no Centro de Aperfeiçoamento de Esporte Escolar, equipamentos mantidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), tem sido normal, observando-se, evidentemente, todos os protocolos de higiene e medidas de segurança de combate e contra a proliferação da covid-19, determinados pelos órgãos de saúde, como a utilização de dispensers com álcool em gel, termômetro para aferição de temperatura e observação do distanciamento físico.

“No que diz respeito à Estação Cidadania, lembramos que as aulas ali estão temporariamente suspensas, considerando que aquele ginásio está sendo utilizado como base do programa de vacinação desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Aracaju naquela região. Tão logo o espaço seja liberado, a Estação Cidadania voltará às suas atividades normais”, lembrou o professor Wendel Ribeiro.

Fonte e foto Seduc