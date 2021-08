Centro de Meteorologia aponta que semana continuará nublada e com chuva em Sergipe

A semana começou com chuva e tempo fechado na capital sergipana, mas há aberturas de sol durante o dia. Para todo o estado de Sergipe a previsão é de presença de nebulosidade de densidade baixa, caracterizando tempo parcialmente nublado. As informações estão no boletim meteorológico, emitido periodicamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Para esta terça-feira, 31, pode-se observar sobre o estado de Sergipe tempo nublado durante todo o período e ao longo de todos os territórios. Na quarta-feira, primeiro de setembro, espera-se tempo nublado durante todo o período e ao longo de todas as regiões sergipanas. Quinta-feira, 02, o tempo deve continuar nublado durante todo o período e ao longo de todos os municípios, com ocorrência de chuva no oeste do estado durante a manhã. Já a sexta-feira, 03, deve ser de tempo parcialmente nublado durante a manhã e à tarde; à noite espera-se tempo nublado ao longo de todos os territórios sergipanos.

O início do mês de setembro ainda será de temperaturas mais amenas em todas as regiões de Sergipe, mas os termômetros podem subir um pouco no litoral, com máximas de 29° e mínima de 22° em Pirambu. No Agreste a máxima pode chegar aos 27° e mínima de 19°, em Itabaiana e no Centro Sul do estado a máxima não deve passar de 27° e mínima prevista de 19°, no município de Lagarto.

Informações e foto Sedurbs