Circuito de Moda Arte Viva apresenta criações artísticas

Seguem até 31 de agosto, as intervenções artísticas do Circuito de Moda Arte Viva, que acontece no RioMar Aracaju, na Praça de Evento Mar. O projeto conta com a participação de cinco artistas sergipanos que atuam no Circuito transformando looks em verdadeiras obras de arte.

Além de valorizar o artista da terra, o Circuito alia moda e ação social. O acervo produzido por Roniery, Quirino Melo, Josy Mendonça, Fábio Sampaio e Don Kob contempla quatro peças do vestuário feminino e uma biojoia, que serão revertidas como doação para o Instituto Mariana Moura. Todas as peças doadas irão à leilão, que será conduzido pela M Depósito de Arte.

Para apresentar ao público os looks estilizados pelos artistas durante o Circuito, no dia 2 de setembro, às 18h, o RioMar irá promover o desfile das cinco produções, que acontecerá no espaço do evento. Em seguida, haverá a entrega oficial das peças à presidente do Instituto Mariana Moura, Adelaide Moura. O desfile ainda irá contar com as batidas eletrônicas sintetizadas do DJ Alisson Coutto. O acesso ao evento será gratuito.

O Circuito de Moda Arte Viva permanece aberto à visitação no RioMar até o dia 8 de setembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 22h. O evento conta com a curadoria do estilista Altair Santo e a parceria da M Depósito de Arte, Fecomércio, Sesc Senac e Instituto Mariana Moura.

Serviço

O quê? Desfile das peças criadas por artistas sergipanos convidados do Circuito de Moda Arte Viva. Após o desfile, as peças serão doadas ao Instituto Mariana Moura, para leilão.

Quando? Quinta-feira, 2 de setembro, às 18h

Onde? Praça de Eventos Mar, localizada no RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Parceiros? Altair Santo, M Depósito de Arte, Fecomércio, Sesc Senac e Instituto Mariana Moura

Foto: Divulgação

Da assessoria