Condutor de ciclomotor  vem a óbito após acidente na avenida Etelvino Alves no bairro São Conrado, em Aracaju

O acidente foi registrado ocorreu por volta das 19:30 deste domingo (29) quando um condutor de um ciclomotor colidiu com outro veículo na avenida Etelvino Alves, vindo a óbito no local.

O SAMU esteve no local e confirmou o óbito.

O ciclomotor não tinha registro no Detran e a condutora do veículo que se envolveu no acidente ficou no local, dando todo o apoio a polícia, prestando informações necessárias para o registro da ocorrência ( neste caso, mesmo tendo o óbito, não existe flagrante, conforme ART 301 do código de trânsito brasileiro), bem como, fez o teste do etilometro e foi constatado 0.00 mg/ l de álcool no ar expelido.

O fato foi conduzido a delegacia plantonista e registrado pela CPTRAN .

Foto CPTran