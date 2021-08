Conta de energia por e-mail facilita a vida do cliente e beneficia o meio ambiente 

Que tal reduzir o volume de papéis na sua casa e ainda colaborar com o meio ambiente? A opção de receber a fatura de energia por e-mail está acessível a qualquer cliente da Energisa Sergipe. O serviço facilita a rotina de organização e arquivamento das contas mensais e agiliza a consulta do documento que pode ser impresso a qualquer momento, quando o cliente precisar.

O coordenador de atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas, explica que para receber a conta de energia por e-mail, basta se cadastrar gratuitamente na Agência Virtual, por meio do site www.energisa.com.br acessando o serviço “Fatura por e-mail”. “A conta de energia por e-mail é uma garantia para o cliente que não corre o risco de ter a fatura perdida entre outros papéis e correspondências, ou deteriorada pela chuva ou até pelo animalzinho de estimação que pode encontrar a conta impressa antes do dono”, exemplifica o coordenador, destacando a praticidade e comodidade do serviço.

Além desses benefícios, a medida expressa o compromisso da Energisa com o meio ambiente, já que reduz as impressões e demanda de papel, bem como os impactos à natureza.

Para garantir que a conta chegue regularmente na sua caixa eletrônica, é indispensável que o cliente mantenha os dados cadastrais atualizados e adicione o e-mail faturasonline@energisa.com.br na lista de remetentes confiáveis, para que a fatura não vá para o spam ou lixo eletrônico. A conta de energia será enviada mensalmente antes da data de vencimento, dispensando a entrega da fatura impressa no imóvel cadastrado. Todavia, sempre que precisar da conta para usar como comprovante de residência ou em qualquer outra situação, o cliente poderá imprimi-la sem custo e sem a necessidade de se deslocar até uma agência de atendimento presencial.

Vale ressaltar que em caso de mudança de endereço ou de titularidade da conta, o cliente deve comunicar a Energisa para cancelar ou alterar as informações da unidade consumidora.

Outra opção para quem busca praticidade é o pagamento da fatura via débito automático. Além de não precisar imprimir, o cliente tem a comodidade de gerenciar o pagamento da sua fatura de energia por meio de sua conta corrente, sem sair de casa. Esse serviço também está disponível na Agência Virtual, no site www.energisa.com.br

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Energisa Sergipe pelos canais digitais:

– WhatsApp (Gisa): (79) 9 8101-0715

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

– Site: energisa.com.br

– Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas