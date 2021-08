CPTran registra 15 autos de infração por embriaguez ao volante em Aracaju

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), registrou 15 autos de infração por embriaguez ao volante em Aracaju, durante o último fim de semana. No período, dois condutores foram presos.

De acordo com as informações da CPTran, dos condutores que foram encaminhados à delegacia, um deles testou 0.45 mg/L de álcool expelido no ar. Já o outro, apresentou índice de 0.47 mg/L.

Conforme a legislação de trânsito, caso o indicativo de álcool expelido no ar, a partir do teste do bafômetro, seja maior que 0.34 mg/L, o condutor deve ser levado à delegacia em decorrência da prática do crime de embriaguez ao volante.

Ainda segundo a CPTran, além das multas de trânsito e dos crimes previstos no Código Brasileiro de Trânsito (CTB), todos eles passarão pelo processo de suspensão da CNH, procedimento previsto na legislação em vigor.

Fonte e foto SSP