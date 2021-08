Criança de 3 anos morre afogada em piscina no Mosqueiro em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de uma criança de três anos de idade, em uma piscina de uma casa em um condomínio localizado no Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju.

O caso ocorreu na noite do sábado (28). Segundo as investigações, os pais perceberam que a criança teria saído da casa e foram procurá-la com a ajuda de vizinhos. Ela foi encontrada já sem vida dentro da piscina.

Segundo a SSP, foi registrado pela Polícia Civil que a criança morreu após cair e se afogar numa piscina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

O caso foi registrado pelo instituto Médico Legal como afogamento. O corpo foi liberado ainda na noite do sábado para sepultamento.