DER realiza operação tapa buraco e roçagem em rodovias estaduais

Serviços buscam melhorar a trafegabilidade e garantir a segurança de condutores

Melhorar a trafegabilidade nas rodovias, garantir segurança aos condutores e facilitar o deslocamento entre os municípios sergipanos é o principal objetivo da operação Tapa-Buraco e dos serviços de roçagem que o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) vem realizando desde o início do mês de julho deste ano.

O trabalho da operação Tapa-Buraco vem se intensificando nas rodovias estaduais sergipanas e, no mês de agosto, foi iniciada a operação no entroncamento da BR-101, passando pela entrada do município de Santo Amaro das Brotas até o Terminal Marítimo Inácio Barbosa, no Porto de Sergipe. Depois foram executados os serviços do trecho que compreendem a entrada da Barra dos Coqueiros até o Porto de Sergipe, e, posteriormente, no trecho que liga o Porto de Sergipe até a entrada de Pirambu. No mês de julho de 2021, a operação Tapa-Buraco foi realizada nos trechos dos municípios de Maruim, Rosário do Catete, General Maynard, Carmópolis e Pedra Branca, no município de Laranjeiras.

Além do trabalho de tapa-buraco nas rodovias, o DER executa outros serviços. Segundo o diretor-presidente do órgão, Anderson das Neves, o trevo de acesso ao município de Maruim, vai passar por obra ainda no mês de setembro. “Nesse trecho os serviços serão diferenciados, visto que a Operação Tapa-Buraco não contemplaria de forma eficiente, já que a via está muito deteriorada. “O DER optou por fazer a terraplanagem e em seguida a pavimentação asfáltica. Embora os serviços estejam incluídos na programação de ações do departamento, eles ainda não foram iniciados em razão do período chuvoso, já que para executar a terraplanagem é preciso que o terreno esteja seco, a fim de que a obra se torne eficiente, e, tão logo a incidência de chuvas diminua e o solo volte a firmar, os trabalhos serão iniciados”, explicou.

Os serviços de roçagem (com equipamentos e profissionais) nas rodovias também são executados periodicamente. No último dia 23, as máquinas iniciaram o trabalho no Território da Grande Aracaju, nos trechos que compreendem a entrada da Barra dos Coqueiros até o Porto de Sergipe, e deste trecho até o entroncamento com a BR-101, passando por Santo Amaro das Brotas e Maruim. “É importante salientar que o serviço é contínuo, e, quando um trecho é concluído, imediatamente outro é iniciado”, pontuou Anderson das Neves.

Fonte e foto DER