Diná Almeida parabeniza campeãs de vaquejada de Lagarto

Na última semana, o município de Lagarto sediou a tradicional vaquejada no Parque Zezé Rocha. O evento, que faz parte do Calendário Cultural e Turístico do Estado de Sergipe, teve início na quarta-feira, 25, e seguiu até o domingo, 29. A deputada Diná Almeida (Podemos) foi incentivadora e patrocinadora da categoria feminina, que contou com duas campeãs: Yasmin Hagge e Lorena Laís.

“Eu fiz questão de apoiar o esporte feminino porque esta ação, por mais simples que seja, já contribui com a luta pela igualdade de oportunidades.

Sou apoiadora e incentivadora do esporte que tem tanta relevância para nossa região”, frisou Diná Almeida.