Itabaiana sedia curso de capacitação do INCRA

A partir deste segunda-feira (30) o município de Itabaiana sedia o curso de capacitação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com o objetivo de atender aos proprietários de pequenas propriedades no tocante à regularização das suas terras. O curso inicia hoje, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, e estende-se até a próxima sexta-feira (03).

Segundo o superintendente do INCRA, Victor Alexandre Sande Santos, explicou que o curso atenderá Itabaiana e mais 17 municípios, envolvendo 32 pessoas que serão capacitadas a serem operadoras deste cadastro.

“Firmamos este termo de cooperação com alguns municípios. Será importante os proprietários regularizarem suas terras e terem a possibilidade de conseguir créditos junto às instituições bancárias para melhorarem suas produções. O município é parceiro e está cedendo um espaço para realização do curso. Agradeço ao prefeito a oportunidade de levar essa oportunidade ao povo de Itabaiana”, disse.

O prefeito Adailton Sousa ressaltou que Itabaiana não poderia ficar de fora desta iniciativa do INCRA e que é importante a descentralização do órgão federal para atender os municípios. “Itabaiana está à disposição do INCRA para qualquer evento e trabalho que venha desenvolver a agricultura do nosso estado”, garantiu.

Ainda estiveram presentes nesta reunião, que aconteceu a última sexta-feira (27) o deputado federal Fábio Mitidieri e o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Sergipe, Diego Passos.

Fonte e foto assessoria