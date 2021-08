Janier: importância da conscientização da esclerose

Presidente da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) reforça entre os sergipanos, nesta segunda-feira, 30, a importância do Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla.

A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune, que compromete o sistema nervoso central e pode levar a alterações na visão, no equilíbrio e na capacidade muscular de uma pessoa.

Empenhada sempre nas ações voltadas para a saúde da nossa população, chamo a atenção de todos para a data de hoje. O Dia de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla existe para reforçar a importância do diagnóstico precoce desta doença, que pode ser tratada, impedindo uma cadeia de sequelas”, afirma Janier Mota.

De acordo com o Ministério da Saúde, a esclerose múltipla atinge principalmente pessoas entre 18 e 55 anos. “É muito importante que as pessoas prestem atenção aos sinais do seu corpo para iniciar o tratamento contra essa enfermidade o quanto antes”, ressalta a parlamentar.

Os principais sintomas da esclerose múltipla são: fadiga; dificuldade em andar; dificuldade de equilíbrio e de coordenação motora; problemas de visão, como visão dupla, visão borrada e embaçamento; incontinência ou retenção urinária; dormência ou formigamento em diferentes partes do corpo; rigidez muscular e espasmos; e problemas de memória, de atenção e para assimilar informações.

A deputada estadual destaca ainda que, na cidade de Aracaju, existe serviço especializado em tratamento de esclerose múltipla no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), coordenado, atualmente, pela neurologista Dra. Lis Campos, referência na área em Sergipe.

Fonte e foto assessoria