Machado reafirma pré-candidatura e pede unidade de bancada sergipana

Em entrevista nesta segunda, 30, ao Programa 93 Notícias, da FM Itabaiana, o empresário e ex-deputado José Carlos Machado (DEM) confirmou ser pré-candidato a deputado federal reconhecendo ser um pedido da Executiva Nacional, confirmado pela senadora Maria do Carmo em entrevista no último sábado em Itabaiana.

Machado comentou a necessidade de duplicação da BR 235, a conclusão das obras da BR 101 (sentido Norte e Sul de Sergipe), lamentou o não funcionamento do Ceasa de Itabaiana, defendeu a expansão dos cursos superiores no Campus da UFS/Itabaiana, a venda do gás de cozinha fracionado, dentre outros temas.

O ex-deputado lamentou a não conclusão das obras de esgotamento sanitário através da Deso em Itabaiana e do Canal Xingó. “É preciso que a bancada sergipana tenha desprendimento para ajudar mais a Sergipe”, frisou Machado.

O democrata disse que o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) é um nome habilitado para disputar um cargo em chapa majoritário em 2022. O empresário encerrou a entrevista desejando sucesso ao radialista Luciano Oliveira, novo apresentador do Programa 93 Notícias, das 12h às 14h, e ressaltou a longa trajetória do saudoso Francis de Andrade na condução do Programa Realidade, que acontecia no mesmo horário.

