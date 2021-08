Mais de 3.700 aracajuanos completaram esquema vacinal neste fim de semana

Concluindo o final de semana de vacinação, neste domingo, 29, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, vacinou 1.104 pessoas com a segunda dose. Somando com o dia anterior, quando 2.651 pessoas também se vacinaram, 3.755 aracajuanos completaram seu ciclo de imunização com as duas doses neste final de semana.

Até o dia 4 de setembro, o calendário de segunda dose segue ativo e com pontos específicos para cada imunizante. Para receber a D2 da Pfizer, o cidadão deve buscar o serviço no drive do Parque da Sementeira ou no Externato São Francisco (Suíssa).

Quem foi vacinado com a CoronaVac pode receber a segunda dose na Unit (Farolândia) ou no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos).

Já os que estão no prazo para a segunda dose de AstraZeneca têm quatro pontos de vacinação: o drive do Parque da Sementeira, e as UBSs Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia) e Cândida Alves (Santo Antônio).

Os pontos fixos funcionam das 8h às 16h, e o drive no Parque da Sementeira até às 17h. Não precisa de código de validação para receber a segunda dose no drive.

