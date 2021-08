PC prende mulher suspeita de tráfico de drogas em Propriá

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante uma mulher suspeita de envolvimento em tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira, 30. A detenção aconteceu no bairro Remanso, em Propriá.

Após investigações de agentes da Polícia Civil, comprovando o envolvimento de uma mulher na comercialização de entorpecentes na região do Remanso, Lucimeire foi identificada. Segundo levantamentos, ela vendia as drogas dentro da própria residência, causando certo tumulto na localidade.

Durante a ação de hoje, coordenada pelos delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes, Lucimeire foi detida em casa, onde os policiais apreenderam 29 trouxas de substância semelhante à maconha escondidas dentro do colchão. No local, também foi encontrado um caderno, suspostamente utilizado para realizar a contabilidade das vendas do tráfico.

Segundo o delegado Fábio Alan Pimentel, a mulher já estava sendo investigada, uma vez que há cerca de três meses o seu companheiro foi preso, durante uma operação realizada pela PC no município de Propriá. Na época, a prisão do rapaz, identificado popularmente como “Dudé”, culminou nas apreensões de drogas e de uma arma de fogo.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após a prisão do companheiro, Lucimeire mudou de endereço, saindo do Conjunto Maria do Carmo e passando a residir no Remanso, onde deu início à comercialização de drogas.

Fonte e foto SSP