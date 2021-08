PM apreende animais em abatedouro clandestino carne é destinada para o Parque da Cidade

Policiais do 7º BPM apreenderam dois porcos em um abatedouro clandestino no povoado Colônia Treze, no munincípio de Lagarto. O ocorrido se deu após o recebimento de uma denúncia sobre o funcionamento impróprio do espaço.

Na ocasião, a equipe da PM se dirigiu até o local, onde encontrou dois porcos recém-abatidos e limpos num imóvel que funcionava ilegalmente como abatedouro. Eles foram apreendidos e entregues à Delegacia Regional de Lagarto, onde a Polícia iniciou investigações acerca da destinação dos animais.

De acordo com um dos delegados da unidade, Felipe Andrade, a PC solicitou exames periciais para comprovar a não adequalibidade do local para a prática do abate de animais, assim como também buscou encaminhar a carne dos animais apreendidos, de forma adequada e respeitando a legislação ambiental e sanitária.

Diante do contexto, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) foi contatada para dar direcionamento à carga suína e prontamente auxiliou na ocorrência. Assim, o orgão decidiu destinar os porcos para a alimentação de animais do Parque José Rolemberg Leite (Parque da Cidade), em Aracaju.

O proprietário da localidade onde os animais estavam vai responder pelo delito de infração de medida sanitária preventiva. A Polícia Civil reitera que a prática de abatimentos de animais em locais irregulares, ou seja, não licenciados pelo poder público, é configurada como crime. Denúncias do tipo podem ser feitas de forma sigilosa por meio do número do Disque-Denúncia, 181.

Informações e foto SSP