Prefeitura de Aracaju amplia prazo de renovação de contrato com Ipesaúde

A Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Governo do Estado, através do Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), ampliou o prazo de renovação do contrato para servidores ativos e inativos. A renovação, que antes era feita anualmente, agora passa a ser realizada a cada cinco anos.

Atualmente, mais de 7.400 servidores e dependentes são atendidos através do convênio, representando mais de R$1,8 milhão em repasse feito por mês ao Ipesaúde, instituição com a qual a Prefeitura é totalmente adimplente.

A mudança afeta apenas o tempo de renovação, dando mais estabilidade e comodidade aos servidores beneficiados. Todas as outras regras do contrato permanecem inalteradas.

De acordo com o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, a iniciativa da Prefeitura dá mais segurança aos servidores e reduz gastos com os trâmites da renovação.

“Com essa mudança, podemos reduzir gastos administrativos nas tramitações cartoriais, além dos estudos técnicos que precisavam ser feitos anualmente. Além disso, gera segurança aos servidores, em mais uma demonstração de respeito da gestão às pessoas que fazem o serviço público municipal acontecer”, afirma.

