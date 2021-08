Prefeitura segue aplicando somente a segunda dose contra covid-19

Tão importante quanto se vacinar contra a covid-19 é completar o esquema vacinal dos imunizantes que necessitam de duas doses para, além de aumentar a proteção, ajudar a prolongá-la. Em Aracaju, a Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue até a próxima sexta-feira, 4, com o calendário de segunda dose (D2) ativo e com pontos específicos para cada imunizante.

Nesta segunda-feira, 30, a campanha de vacinação contra a covid-19 aplicou a D2 em mais 1.793 pessoas. Até o momento, Aracaju já vacinou, no total, 449.888 pessoas, sendo que, 181.841 delas já concluíram o ciclo de imunização com as duas doses ou com o imunizante de dose única.

O alívio de concluir o esquema vacinal foi sentido por Ivanize Santos Nascimento. Durante a pandemia, ela engravidou, o que aumentou a preocupação com a saúde.

“Esse período foi complicado e tive que redobrar os cuidados. Hoje, estou com uma bebê de 2 meses em casa e completando as minhas duas doses, ciente do meu dever cumprido. É uma alegria poder chegar a esse momento, sem dúvida”, afirma Ivanize.

O mesmo sentimento de fazer a coisa certa foi sentido por Sheila Reis. “Se tiver a terceira dose, volto e tomo de novo. O mais importante é cuidar da saúde e, nesse caso, é para o bem de todos, então, me sinto ainda mais satisfeita em poder ser vacinada”, ressalta Sheila.

Sem perder tempo, Gabriel Lima também garantiu a sua segunda dose.

“A esperança é que, com a população vacinada, as coisas possam, aos poucos, voltar ao normal, por isso acho tão importante a gente se atentar para tomar as duas doses e manter os cuidados, afinal, a pandemia ainda não acabou”, frisa Gabriel.

Acesso à D2

Para otimizar a logística da D2, os pontos de vacinação foram separados por imunizante, das 8h às 17h, no drive-thru do Parque da Sementeira, e das 8h às 16h nos demais pontos.

Quem tiver no prazo para receber a D2 da Pfizer deve buscar o serviço no drive do Parque da Sementeira ou no Externato São Francisco (Suíssa). Já as pessoas vacinadas com a CoronaVac podem receber a segunda dose na Unit (Farolândia) ou no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos). E os que estão no prazo para a segunda dose de AstraZeneca há quatro pontos de vacinação: o drive do Parque da Sementeira, e as UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia) e Cândida Alves (Santo Antônio).