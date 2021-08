Preso é encontrado morto na delegacia no município de Itabaiana

Policiais civis encontraram nesta segunda-feira (30), o preso identificado como Milton Leite da Silva morto numa das celas da delegacia regional de Itabaiana. Ele estava na unidade desde o último sábado (28), quando foi detido tentando entrar numa pizzaria daquela cidade.

De acordo com o delegado regional Tarcísio Tenório, o preso estava sozinho na cela e quando as equipes faziam a conferência dos presos para transferência, ele foi encontrado morto. “A Criminalística já foi acionada e também o IML, devendo o inquérito ser instaurado para apuração do caso”, informou o delegado.

Com informações do Itinet