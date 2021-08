Rede Primavera abre inscrições para Curso de Enfermagem na Ressuscitação Cardiopulmonar

A Rede Primavera, através do CEP – Centro de Ensino e Pesquisa, realiza no dia 18 de setembro, o “Curso de Assistência de Enfermagem na Ressuscitação Cardiopulmonar, ministrado pelos enfermeiros Cleidinaldo Marques e Jamille Nascimento. O curso é voltado para estudantes de enfermagem, técnico/auxiliar em enfermagem e enfermeiros, com o objetivo de proporcionar à equipe de enfermagem, uma efetiva assistência durante a reanimação do paciente, busca de conhecimento, troca de experiências, aperfeiçoamento técnico e o fortalecimento do trabalho coletivo. A parada cardiorrespiratória (PCR) é considerada uma das mais importantes emergências no setor médico, já que a sobrevida está ligada ao tempo e à qualidade do atendimento realizado. Para maiores informações entrem em contato: cep@redeprimavera.com.br ou (79) 9 9963 0537. Participe!