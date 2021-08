RioMar Casa 2021 mostra a experiência da nova casa brasileira

Referência no setor, a mostra de arquitetura e decoração RioMar Casa, será realizada no período de 26 de agosto a 26 de setembro, no Piso L3 do Shopping RioMar, no Bairro do Pina, no Recife. A essência da arquitetura e da decoração é transformar espaços para o conforto e o bem estar das pessoas. Com este tema, o evento apresentará a diversidade do jeito de morar do brasileiro de forma universal e contemporânea. Do campo à praia, passando pelas metrópoles, a casa brasileira se reinventa.

A partir deste tema central, a mostra torna-se uma plataforma de negócios para todos os setores. A “casa”, é o mote que congrega no seu entorno uma forte indústria de consumo para o décor, moda, gastronomia, veículos, imóveis, tecnologia, hotelaria e muito mais.

De acordo com a jornalista Carlota Guerra, realizadora e curadora da RioMar Casa, o evento propõe a experiência e convivência das pessoas com o universo da arquitetura, um fluxo de visitação com espaços humanizados, inspirados em um boulevard amplo e aprazível, permitindo que se integre ao mall do shopping RioMar. “Ofereceremos ambientes dinâmicos, com entrada gratuita e mil possibilidades de conhecimento do universo casa, escritório, negócios e hotelaria, através de projetos modelo”, destaca.

São projetos modelo de flats, adegas, bares, varandas gourmet, cozinhas, cafés e muito mais. Um dos destaques é a Adega da Entrevinhos, em 30m2, que terá serviço à disposição do público. O projeto é do designer de interiores Tony Pedrosa. “Nosso diferencial está em gerar experiências para os clientes. É isso que pretendemos fazer durante os 30 dias do evento, quando teremos sempre um sommelier à disposição do público, proporcionando experiências enogastronômicas na nossa adega gourmet”, diz Eduarda Figueiredo, sommelier e sócia da Entrevinhos.

Já o Flat Sossego, inspirado no nosso litoral, foi criado por Wagner Melo e Maiza Neri, da Ême Arquitetura. “Usamos materiais que remetem à praia, como a própria areia que será encontrada nas texturas das paredes e no piso todo em granito com acabamento matte. A ideia é oferecer ao hóspede sensações como, por exemplo, ficar de pés descalços como se tivesse pisando na areia da praia”, detalha Wagner Melo. Também estão sendo desenvolvidos espaços especiais, como a Casa de Vidro, da empresa Sanvidro, que contará com lançamentos inéditos.

Outra marca de destaque na mostra é a Evviva Bertolini, especializada em móveis planejados para todos os tipos de ambientes. A marca possui opções para cozinhas, dormitórios, salas, áreas de serviço, banheiros, escritórios e ambientes corporativos – soluções exclusivas com os pilares da inovação, personalização, elegância e conforto. São propostas inteligentes elaboradas para atender com excelência às necessidades do dia a dia.

Focada também no segmento corporativo, a mostra apresentará os lançamentos do setor em espaços especiais com o melhor da arquitetura comercial, da tecnologia, inovação e será o ponto de encontro dos interessados no setor. O escritório ArqSign, por exemplo, preparou um projeto em parceria com a influenciadora digital Bruna Hazin. Este espaço será uma loja conceito, e além de um ponto comercial, será também um espaço para Bruna receber seus clientes e seguidores, tornando-o, além de tudo, um ambiente descontraído. Um dos pontos altos do projeto são os ambientes instagramáveis.

“Este ano, enfrentaremos o desafio da retomada dos negócios do setor em uma planta de 2.000 m2, com 45 projetos de arquitetura e decoração e a inédita participação da indústria em espaços próprios. A RioMar Casa cresceu e ampliou sua participação no mercado como a única mostra e feira de negócios em seu formato no Brasil”, conclui Carlota Guerra. A RioMar Casa vai funcionar no horário de funcionamento do shopping.

Fonte e foto assessoria