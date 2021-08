Ser Educacional promove I Congresso Nacional de Nutrição EAD

Evento tem como objetivo apresentar as novas perspectivas do mercado para o profissional de nutrição em relação a pandemia

O grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNG, UNAMA, UNIVERITAS, UNINABUCO, UNINORTE, UNIFACIMED, UNIFASB, UNESC e UNIJUAZEIRO, realiza, entre os dias 31/08 e 02/09, o I Congresso Nacional de Nutrição EAD. O evento tem como objetivo apresentar as novas perspectivas do mercado para o profissional de nutrição.

Serão vários temas abordados, entre eles “A aplicação das leis da alimentação na busca de uma dieta saudável”; “Assistência nutricional em um hospital referência para COVID-19”; “Colágeno como ferramenta na saúde e na beleza”; “Inteligência artificial na prática clínica”; ‘Manejo nutricional dos efeitos colaterais da COVID -19″; e “Tratamento nutricional da mulher portadora de endometriose”.

Simone Bérgamo, diretora acadêmica do Ser Educacional, ressalta a importância do Congresso para os alunos e profissionais da área da saúde. “Ele vem para atualizar nutricionistas e alunos de Nutrição sobre as novas perspectivas profissionais, após o cenário de pandemia. Será um momento de muito aprendizado e atualização de temas relevantes para a área de Nutrição”, afirma.

Os interessados em participar do Congresso podem realizar a inscrição pelo site http://sereduc.com/C1gArh. O evento será aberto ao público, sendo gratuito e on-line, transmitido pela plataforma Blackborad. É necessário que a inscrição seja feita para cada palestra que o interessado deseja participar.

