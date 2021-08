Sergipe receberá novo lote de vacinas contra Covid-19 nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (30), o Estado receberá nova remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde. Está prevista a chegada de 29.780 doses, todas para segunda dose (D2), distribuídas em duas pautas de entrega ao longo do dia.

Lote contendo 10.530 doses da Pfizer, com previsão do Ministério da Saúde para entrega às 14:30, no vôo da latam.

Lote contendo 19.250 doses da AstraZeneca, com previsão do Ministério da Saúde para entrega às 16:20, no vôo da gol.

Sergipe Avança na Vacinação. 62,13% dos sergipanos já estão vacinados com a primeira dose.