Sucessão fora da agenda

Por Adiberto de Souza *

Diferente do que prometeu no começo do ano, dificilmente o governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciará agora em setembro o nome do pré-candidato à sucessão estadual. Fizesse isso, além de antecipar o fim de seu governo, o pessedista estaria expondo antecipadamente seu escolhido às críticas da oposição. Seria um desgaste desnecessário. Ademais, por que tanta agonia, se o Congresso ainda não definiu as regras que delimitarão as eleições de 2022? Portanto, embora não confesse publicamente, o governador não tem pressa em colocar a sucessão estadual em sua agenda. Para desespero de quem acredita no anúncio do pré-candidato ainda este ano, Belivaldo vai cozinhar o galo até quando puder. Como poucos, ele sabe que tão logo torne público o nome do candidato governista, os garçons do palácio vão começar a lhe servi-lo água quente e café frio. Marminino!

Sempre lembrado

Os amigos do ex-deputado Ulices Andrade, conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, se esforçam para manter o nome do fidalgo entre os pré-candidatos ao governo estadual. Sempre que pode, a torcida de Ulices “planta” notinhas na imprensa escrita e o elogia nas emissoras de rádio. O conselheiro é apresentado como um político de palavra e capaz de unir em torno dele todas as lideranças governistas. Resta saber o que pensam disso os demais pré-candidatos à sucessão de Belivaldo Chagas (PSD). Home vôte!

Pique de candidato

De olho nas eleições de 2022, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não se cansa de inaugurar obras em Aracaju. A última foi a reforma física do terminal de ônibus da Atalaia, na zona sul da capital. Pré-candidatos majoritários, os governistas Fábio Mitidieri (PSD) e André Moura (PSC) fizeram questão de prestigiar a festa do aliado, embora saibam que Edvaldo será um forte adversário interno na hora de os governistas sentarem à mesa para escolher o candidato à sucessão estadual. Misericórdia!

Vida mansa

Qualquer cidadão precisa trabalhar décadas a fio para se aposentar. Os políticos, porém, asseguram pensão especial com muito menos tempo. No Congresso, cerca de 250 ex-deputados e ex-senadores (de Sergipe são 12) conseguiram a aposentadoria a partir de oito anos de contribuição. A conta dessa mordomia é paga pelo contribuinte. Só Jesus na causa!

Bem na fita

A jornalista Thaís Bezerra completou, neste domingo, 43 anos como a mais destacada colunista social de Sergipe. “Passei as últimas quatro décadas me dedicando a escrever sobre pessoas e fatos que alteraram de alguma maneira a vida da sociedade sergipana”, afirma a competente colunista, responsável pela edição do disputado caderno que leva o seu nome e é publicado todos os domingos pelo Jornal das Cidade. Thaís, começou no jornalismo no dia 28 de agosto de 1978, assinando a coluna “Gente Jovem”, na Gazeta de Sergipe, já extinta. Sucesso, amiga!

Destino certo

A Secretaria de Estado da Fazenda fez muitas economias nos últimos 19 meses e como resultado juntou R$ 350 milhões. A Sefaz pretende gastar parte desse dinheiro em alguns programas que planejou. A soma de gastos até agora já atingiu R$ 90 milhões. A totalidade de recursos será usado para beneficiar todo o estado e não existe a pretensão de usar para pagamento de reajuste salarial de servidores, como desejam alguns segmentos políticos e categorias. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Lula em Sergipe

Sergipe será visitado pelo ex-presidente Lula da Silva (PT) na próxima viagem dele ao Nordeste. Esta informação é do vice-presidente do PT, ex-deputado Márcio Macedo. Ao anunciar o sucesso do périplo feito pelo “Barba” na região, o petista sergipano disse que “na próxima etapa visitaremos Sergipe, Alagoas e Paraíba”. Agora, Lula esteve em Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia conversando, segundo sua assessoria, “sobre a responsabilidade do partido frente a situação triste que vive o Brasil e o povo brasileiro”. Ah, bom!

Mulheres na política

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, prestigiou o encontro de lideranças femininas promovido pelo “Mulher Democratas”. O objetivo foi traçar planos de ações em atenção às sergipanas. Segundo Josilda Alice da Graça Monteiro, presidente do Democratas Mulher em Sergipe, para o avanço da democracia é fundamental promover a participação igualitária da mulher nos espaços de representação. A distinta entende que “os partidos precisam fomentar a participação da mulher como prática cotidiana, e não somente em véspera de eleição para cumprir a cota legal”. Certíssima!

É fake news

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) se apressou em negar que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), está de malas prontas para ingressar no PSD. Divulgada há dias, essa informação destaca, inclusive, que o pedetista já teria se reunido com Gilberto Kassab, o manda chuva do PSD. “Como não gosto de fake news, vamos aos fatos: Edvaldo Nogueira não esteve reunido com Gilberto Kassab e nem está vindo para o PSD. O partido terá candidato a governador em 2022 e a nossa base está unida nesse propósito. Dito isso, simbora trabalhar”, escreveu Mitidieri. Crendeuspai!

Cidade de contrastes

Aracaju é mesmo a cidade dos contrastes. Já teve um cabaré chamado ‘Vaticano’ e uma ‘Padaria Central’ que ficava na esquina. Há pouco tempo, fecharam a banca de revistas localizada justamente na Praça da Imprensa, no bairro 13 de Julho, zona sul da capital. Danôsse!

Senador na Veja

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) afirmou à Revista Veja que a CPI da covid já comprovou fatos gravíssimos praticados pelo governo Bolsonaro. O cidadanista revelou que os vários indícios de corrupção em casos pontuais vão exigir trabalho de investigação adicional. “CPI não faz interceptações ou negocia delações, ferramentas essenciais nesses casos”, frisou. Alessandro também disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito se perdeu ao tentar descobrir evidências de corrupção: “Não vamos conseguir investigar corrupção esperando que alguém sente na cadeira e confesse”, ensinou o delegado. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 20 de novembro de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias